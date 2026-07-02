В ДНР начали масштабную оптимизацию школ

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Начавшаяся в 2026 году активная оптимизация школ затронет почти все населенные пункты ДНР, сообщил ТАСС министр образования и науки республики Олег Трофимов.
«Оптимизация школ проводилась планомерно и ранее, однако активная фаза в столь масштабном формате стартовала именно в текущем году, когда мы начали переход от сметного принципа финансирования. Данная работа продолжится как в этом, так и в следующем году», — сказал Трофимов.
Он добавил, что оптимизация призвана перевести учебные заведения на подушевое финансирование. Она развернута фактически во всех населенных пунктах региона, одно из исключений — Горловка, по которой пока никакие решения не принимались.
«Горловка — пока единственный муниципалитет, по которому еще не принято никаких решений. В частности, отсутствует перечень оптимизационных мероприятий, не проводились заседания комиссии по оценке последствий реорганизации и не издавались приказы учредителя. На данный момент вопрос по Горловке находится на стадии обсуждения», — заключил министр.
Ранее Трофимов сообщил ТАСС о начавшейся в 2025 году реорганизации техникумов и колледжей. Процесс рассчитан на три года и завершится в 2027-м. После этого таких образовательных организаций станет почти на 40% меньше.