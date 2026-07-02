В ДНР начали масштабную оптимизацию школ

«Оптимизация школ проводилась планомерно и ранее, однако активная фаза в столь масштабном формате стартовала именно в текущем году, когда мы начали переход от сметного принципа финансирования. Данная работа продолжится как в этом, так и в следующем году», — сказал Трофимов.