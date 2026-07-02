В Хабаровске служебный пёс Росгвардии сорвал аплодисменты в детсаду

В Хабаровске в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Хабаровскому краю провели встречу с воспитанниками детского сада, — сообщает пресс-служба ведомства.
Для детей в возрасте от 4 до 6 лет подготовили игровую программу с конкурсами на ловкость и смекалку, а также загадками.
Главным событием стало знакомство с кинологом хабаровского ОМОН «Амурский» и его служебной собакой — русским чёрным терьером по кличке Юджи. Пёс показал элементы общего курса дрессировки и выполнение команд.
Сотрудница подразделения рассказала детям о службе, а четвероногий напарник стал главным героем встречи и вызвал бурные аплодисменты.