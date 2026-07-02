Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске служебный пёс Росгвардии сорвал аплодисменты в детсаду

Дошкольникам показали работу кинолога и навыки служебной собаки.

В Хабаровске в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Хабаровскому краю провели встречу с воспитанниками детского сада, — сообщает пресс-служба ведомства.

Для детей в возрасте от 4 до 6 лет подготовили игровую программу с конкурсами на ловкость и смекалку, а также загадками.

Главным событием стало знакомство с кинологом хабаровского ОМОН «Амурский» и его служебной собакой — русским чёрным терьером по кличке Юджи. Пёс показал элементы общего курса дрессировки и выполнение команд.

Сотрудница подразделения рассказала детям о службе, а четвероногий напарник стал главным героем встречи и вызвал бурные аплодисменты.