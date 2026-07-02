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«Киеву придется заплатить»: Украине сообщили ужасные новости

Монике: покушение на Ермолаева может лишить Украину членства в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим лишиться членства в ЕС, если будет доказана его причастность к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом заявил экс-сотрудник ГУВБ Франции Клод Монике.

«Если завтра появятся доказательства, что влиятельные украинцы организовали подобное покушение в Европе, то Киеву придется заплатить за это чрезвычайно высокую цену», — сказал он в интервью РИА Новости.

Монике добавил, что Вадим Ермолаев планировал в ближайшее время выступление в Европарламенте, посвященное вопросам коррупции на Украине.

Напомним, в Монако неизвестный оставил у жилого здания рюкзак, после чего скрылся. Вскоре после этого произошла детонация. В результате пострадали три человека.

Как писал KP.RU, пострадавшими оказались Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их сын-подросток. Женщине были ампутированы ноги в результате полученных травм. Медики оценивают ее состояние как критическое.

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