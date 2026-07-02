Ушел из жизни почетный красноярец Геннадий Лапунов

«Геннадий Семенович всегда отличался искренностью и простотой в общении с людьми, особенно с рабочими. Он никогда не смотрел “поверх голов” своих подчиненных, всегда вникал в их проблемы, сохранив принципы руководства, которые были свойственны лучшим представителям директорского корпуса советских времен», — отметили в Красноярском краевом отделении Союза журналистов России.