Ушел из жизни почетный красноярец Геннадий Лапунов

На 94-м году жизни скончался почетный гражданин Красноярска Геннадий Семенович Лапунов. Всю жизнь он трудился в железнодорожной отрасли, руководил предприятием «В-Сибпромтранс».
Геннадий Лапунов родился 1 января 1933 года в Витебской области Белорусской ССР, в детстве пережил фашистскую оккупацию. В Красноярск приехал после войны. Трудовой путь начал дежурным по станции, затем, после обучения в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта, стал инженером. Был начальником станций Зыково и Злобино, возглавлял райпрофсож Красноярского отделения Восточно-Сибирской железной дороги, руководил государственным предприятием «Промжелдортранс».
В 1975 году Лапунова назначили руководителем созданной организации по выполнению погрузочно-разгрузочных и транспортных работ — будущего АО «В-Сибпромтранс». Предприятие под его руководством 38 раз завоевывало переходящее Красное знамя, его передовики неоднократно помещались на Доску почета ВДНХ. В 1995 году компания получила международную награду «Факел Бирмингама».
Лапунов награжден орденами Трудового Красного Знамени (в 1971 и 1981 годах) и Октябрьской Революции (в 1986 году), удостоен звания «Заслуженный работник транспорта» в 1983 году. Имя Геннадия Лапунова внесено в «Золотую книгу наций», он также награжден орденом «Звезда экономики России» и национальным сертификатом «Бизнесмен года-2011».
«Геннадий Семенович всегда отличался искренностью и простотой в общении с людьми, особенно с рабочими. Он никогда не смотрел “поверх голов” своих подчиненных, всегда вникал в их проблемы, сохранив принципы руководства, которые были свойственны лучшим представителям директорского корпуса советских времен», — отметили в Красноярском краевом отделении Союза журналистов России.
Прощание состоится 3 июля в 12:30 по адресу: улица Ремесленная, 45/20, кладбище Бадалык.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.