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Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли

Волгоградским садоводам могут грозить крупные штрафы за нарушение земельного законодательства. Для разного вида участков.

Волгоградским садоводам могут грозить крупные штрафы за нарушение земельного законодательства. Для разного вида участков определена деятельность, которую разрешено на них осуществлять. В случае нарушения действующего порядка надзорные органы могут привлечь садоводов к ответственности.

На участках некоммерческого назначения, определённых для ведения садоводства, категорически запрещено размещать коммерческие объекты. За строительство и эксплуатацию на такой земле магазинов, гостиниц, автомастерских или даже разведение скота владельцам грозят санкции. Для рядовых граждан до 1% от стоимости земли или же от 10 до 20 тыс. рублей, если кадастровая стоимость не определена. Для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для юридических от 1,2 до 2% стоимости земли, но не менее 100 тыс. рублей или же от 100 тыс. до 200 тыс., если стоимость земли не определена.

Отметим, штрафовать нарушителей могут Росреестр и органы местного самоуправления. Перед тем как привлечь к ответственности, специалисты обязаны предоставить дачникам возможность добровольно привести свою деятельность в законное русло.

Фото из архива ИА «Высота 102».