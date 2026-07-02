Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли

На участках некоммерческого назначения, определённых для ведения садоводства, категорически запрещено размещать коммерческие объекты. За строительство и эксплуатацию на такой земле магазинов, гостиниц, автомастерских или даже разведение скота владельцам грозят санкции. Для рядовых граждан до 1% от стоимости земли или же от 10 до 20 тыс. рублей, если кадастровая стоимость не определена. Для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для юридических от 1,2 до 2% стоимости земли, но не менее 100 тыс. рублей или же от 100 тыс. до 200 тыс., если стоимость земли не определена.