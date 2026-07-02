Благодаря Богучанской ГЭС в детском саду Кодинска изучают робототехнику и окружающий мир

Детский сад «Солнышко» города Кодинска получил возможность развивать научно-исследовательские навыки у своих воспитанников с самых ранних лет.
На средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» приобретена детская цифровая лаборатория, позволяющая проводить широкий набор экспериментов, и робототехнический комплект для освоения основ алгоритмики и программирования. Дети 4−7 лет смогут также исследовать окружающий мир с новым набором детской лабораторной посуды и учебным микроскопом, изучать модель солнечной системы и вести наблюдения с помощью небольшого телескопа.
«Мы искренне благодарны АО “Богучанская ГЭС” за очень нужный подарок. Дети по своей природе — великие исследователи, и теперь у наших педагогов есть инструмент, чтобы направить их любознательность в научное русло. Играя с программным обеспечением и роботами, дети могут научиться основам программирования, логики и решения проблем. Эти навыки будут полезны в будущем, когда им придется осваивать современные технологии. Новое оборудование делает дошкольное образование в нашем округе более качественным и интересным», — отметила и. о. заведующей детского сада «Солнышко» Ольга Утробина.
Детская цифровая лаборатория — отечественная разработка, которая превращает первые шаги в науку в увлекательную игру. С помощью специальных датчиков, выполненных в виде ярких «божьих коровок», мини-лекций и симпатичного мультипликационного героя, который объясняет ход экспериментов, дети получают базовые знания по восьми темам: температура, свет, звук, магнитное поле, электричество, сила, пульс и кислотность. На занятиях дети учатся понимать и измерять реальные физические явления — например, самостоятельно считать пульс до и после физкультурных упражнений, сравнивать кислотность фруктов или сравнивать звуки разной высоты и силы.
Дети получают задания от виртуального героя, но выполняют их на практике, что создает баланс между реальным и цифровым миром. Маленькие ученые проводят опыты в группах разного состава и размера, анализируют полученные результаты и работают в команде.
Для педагогов лаборатория открывает новые возможности: можно следовать готовым сценариям или настраивать индивидуальную программу, изменяя сложность заданий. Эксперименты можно повторять и подстраивать под реальные запросы детей, интересующихся разными явлениями природы. Занятия в лаборатории готовят ребят к школе, учат общаться, думать и самостоятельно делать первые открытия.
Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2026 год предусматривает расходы в размере 12,2 млн рублей на проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социально-экономического развития Кежемского округа. Программа сформирована в соответствии с запросами органов власти, учреждений и жителей округа, поступившими на станцию в прошлом году. Богучанская ГЭС регулярно помогает образовательным учреждениям Кежемского муниципального округа модернизировать учебную базу, закупать передовое игровое и развивающее оборудование, создавая хорошие стартовые возможности для всех детей.