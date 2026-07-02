Благодаря Богучанской ГЭС в детском саду Кодинска изучают робототехнику и окружающий мир

«Мы искренне благодарны АО “Богучанская ГЭС” за очень нужный подарок. Дети по своей природе — великие исследователи, и теперь у наших педагогов есть инструмент, чтобы направить их любознательность в научное русло. Играя с программным обеспечением и роботами, дети могут научиться основам программирования, логики и решения проблем. Эти навыки будут полезны в будущем, когда им придется осваивать современные технологии. Новое оборудование делает дошкольное образование в нашем округе более качественным и интересным», — отметила и. о. заведующей детского сада «Солнышко» Ольга Утробина.