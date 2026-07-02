На трассе под Енисейском насмерть разбился мотоциклист

Вечером 1 июля на 245-м километре трассы Красноярск — Енисейск произошла смертельная авария. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, 49-летний водитель мотоцикла Suzuki выехал на «встречку», опрокинулся и врезался в автомобиль Hongqi, который поворачивал налево.
Байкер скончался от полученных травм. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.
Водителей мототехники призывают соблюдать ПДД и не совершать опасных маневров.
Накануне утром в Красноярском крае произошла авария с участием автобуса. Предварительно, в салоне были 27 детей, одному из которых потребовалась медицинская помощь.