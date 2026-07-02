Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атлет из Комсомольска завоевал бронзу среди спортсменов с ментальными нарушениями

С 23 по 25 июня в Саранске прошел Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Комсомольск-на-Амуре на этих стартах представлял Вадим Шубин. Спортсмен достойно выступил на дистанции 5000 метров и занял почетное третье место. Завоеванная бронза позволила Вадиму выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

С 23 по 25 июня в Саранске прошел Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Комсомольск-на-Амуре на этих стартах представлял Вадим Шубин. Спортсмен достойно выступил на дистанции 5000 метров и занял почетное третье место. Завоеванная бронза позволила Вадиму выполнить норматив кандидата в мастера спорта.