Атлет из Комсомольска завоевал бронзу среди спортсменов с ментальными нарушениями

С 23 по 25 июня в Саранске прошел Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Комсомольск-на-Амуре на этих стартах представлял Вадим Шубин. Спортсмен достойно выступил на дистанции 5000 метров и занял почетное третье место. Завоеванная бронза позволила Вадиму выполнить норматив кандидата в мастера спорта.