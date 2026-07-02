Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть сосиски

Вредными являются многие продающиеся в магазинах сосиски и сардельки. Диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кому стоит воздержаться от употребления этого продукта.
По словам специалиста, полезными могут быть лишь домашние сосиски и сардельки, приготовленные из натурального фарша с добавлением привычных человеку ингредиентов — соли, перца, чеснока, лука.
«Но в целом, если мы говорим о некоторых магазинных вариантах, это абсолютный вред нашему организму. Это продукт с доказанным канцерогенным эффектом, вызывающий ожирение. Эти продукты провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, то есть ни в каких количествах не рекомендуется их есть», — пояснил Поляков.
Кроме того, эксперты советуют исключить из рациона сосиски и сардельки людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени, почек. С осторожностью их следует есть при сахарном диабете.
Детям и беременным женщинам лучше вовсе исключить эти продукты из рациона.
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