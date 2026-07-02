Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть сосиски

«Но в целом, если мы говорим о некоторых магазинных вариантах, это абсолютный вред нашему организму. Это продукт с доказанным канцерогенным эффектом, вызывающий ожирение. Эти продукты провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, то есть ни в каких количествах не рекомендуется их есть», — пояснил Поляков.