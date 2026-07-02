В Хабаровском крае появилась интерактивная карта безопасных аттракционов

В Хабаровском крае появилась интерактивная карта, с помощью которой местные жители и гости могут проверить безопасность аттракционов. Ее разработало главное управление регионального государственного контроля и лицензирования. В системе указаны данные о развлекательных объектах и наличии у владельца разрешения на его эксплуатацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Любой человек может найти на карте аттракцион, на котором хочет прокатиться, и узнать, как он называется, где установлен, а также получить дополнительные сведения о батуте, карусели, колесе обозрения или горке.
— Интерактивная карта — это не просто справочник, а инструмент, который позволяет каждому жителю стать участником контроля. Если аттракциона там нет — это сигнал: техническое состояние такого устройства под вопросом. Мы просим сообщать нам о таких фактах. Вместе мы сделаем отдых в крае безопасным, — отметил заместитель начальника главного управления — начальник управления гостехнадзора края Валерий Яншин.
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На сегодняшний день на карте указаны все аттракционы, состоящие на учете ведомства — это те объекты, которые прошли ежегодное техосвидетельствование, имеют регистрационный знак, аптечку, ограждения и информационные таблички с правилами. Данные обновляются сразу после регистрации новых аттракционов.
По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина управление гостехнадзора принимает и другие меры по созданию безопасного отдыха для хабаровчан и гостей краевой столицы.
— Нам поручено помогать предпринимателям легализовать аттракционы, а не просто штрафовать, чтобы каждый аттракцион был безопасен для детей. Всего под надзором управления в крае — 81 аттракцион: стационарные колеса обозрения, и передвижные горки, и надувные батуты, которые появляются в селах только летом, — сказал Валерий Яншин.
Ознакомиться с картой можно по ссылке.
Напомним, что в июне инспекторы управления гостехнадзора выявили в Хабаровском крае 13 аттракционов, установленных с нарушениями. Их регистрацию приостановили до устранения недочетов.