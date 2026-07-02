В Хабаровском крае появилась интерактивная карта безопасных аттракционов

— Нам поручено помогать предпринимателям легализовать аттракционы, а не просто штрафовать, чтобы каждый аттракцион был безопасен для детей. Всего под надзором управления в крае — 81 аттракцион: стационарные колеса обозрения, и передвижные горки, и надувные батуты, которые появляются в селах только летом, — сказал Валерий Яншин.