Привязанность людей к четвероногим друзьям имеет объяснение

Многие люди не представляют своей жизни без домашних питомцев. И если кошки более независимы, то пес всегда рад своему человеку. По словам экспертов, особое отношение к собакам возникает из-за их безусловного принятия своего хозяина. В Международный день собак, который отмечается 2 июля, «Парламентская газета» (18+) рассказывает, на чем держится дружба между людьми и пушистиками и почему все больше кафе готовы встречать гостей с их питомцами.