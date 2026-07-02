Привязанность людей к четвероногим друзьям имеет объяснение

Многие люди не представляют своей жизни без домашних питомцев. И если кошки более независимы, то пес всегда рад своему человеку. По словам экспертов, особое отношение к собакам возникает из-за их безусловного принятия своего хозяина. В Международный день собак, который отмечается 2 июля, «Парламентская газета» (18+) рассказывает, на чем держится дружба между людьми и пушистиками и почему все больше кафе готовы встречать гостей с их питомцами.
Любовь животных не заменить.
«Собака дает ощущение безусловного принятия, — сказала она. — Если кошки более независимы, то собака всегда рада своему хозяину. Именно состояние безусловного принятия и подкупает. Давайте откровенно: дать это друг другу не всегда могут даже самые близкие люди».
Также она отметила тактильные ощущения и чувство пребывания в моменте «здесь и сейчас», которые получает человек, общаясь с собакой.
«Запах, эмоции, чувства, когда собака, например, лижет нос хозяина, — это состояние, когда он знает, что ему никуда не надо бежать, или это возможность остановиться. Это очень важный терапевтический эффект», — рассказала Шиманская.
Кроме этого, собака активирует у человека потребность заботиться.
«Они действительно привязаны к хозяину, и это дает внутреннее состояние: я могу быть добрым, дарить тепло тем, кто рядом со мной. Ощущать, что кому-то хорошо, — это тоже очень важно», — объяснила психолог.
Сплочение по интересам дорогого стоит.
Возможность объединяться по интересам — это прекрасно, считает Шиманская. А объединение собаководов вокруг своих питомцев существовало всегда.
«Прогулки утром, в определенное время или вечером, объединяют вокруг любви к животным абсолютно разных людей: по социальному статусу, семейному и материальному положению, возрасту», — сказала она.
Совершенно естественно, что, когда у них появилась возможность разделить с питомцем походы в кафе и там общаться с такими же увлеченными своими собаками людьми, они от нее не отказались.
«Сейчас задача найти своих и быть еще больше в сообществе становится большой необходимостью для людей, — отметила психолог. — Предприниматели очень хорошо уловили эту тенденцию и, собственно, предложили то, что необходимо обществу».
По ее словам, с учетом интересов открываются получившие популярность книжные и спортивные клубы, создаются различные сообщества.
«Кафе, куда можно прийти с собаками, ведь продают совсем не кофе, — сказала Шиманская. — Они продают эмоцию, ощущение себя принятым, живым, спокойным и нужным. Причем еще и без доказательств. Да и среди своих. Конечно, это дорогого стоит».
То, что хорошо одним, для других опасно.
Но не все так однозначно в отношениях людей и их четвероногих друзей. Депутаты уже не первый год пытаются на законодательном уровне защитить людей от агрессивных животных, а последних — от безответственных хозяев.
В частности, в сентябре 2025 года рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства об обращении с животными подготовила законопроект, запрещающий владельцам посещать с питомцами магазины, заведения общепита, медицинские, образовательные организации, а также учреждения культуры. Исключение предлагали сделать только для собак-поводырей.
Инициатива стала ответом на инцидент в одном из регионов, где пес по недосмотру хозяина укусил посетителя заведения общепита. Законопроект поддержали в Следственном комитете, проинформировала на одном из заседаний рабочей группы ее руководитель, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В Роспотребнадзоре также согласились, что животным не место там, где готовят пищу и едят люди.