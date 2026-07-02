Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Привязанность людей к четвероногим друзьям имеет объяснение

Международный день собак празднуют владельцы хвостиков.

Источник: AmurMedia

Многие люди не представляют своей жизни без домашних питомцев. И если кошки более независимы, то пес всегда рад своему человеку. По словам экспертов, особое отношение к собакам возникает из-за их безусловного принятия своего хозяина. В Международный день собак, который отмечается 2 июля, «Парламентская газета» (18+) рассказывает, на чем держится дружба между людьми и пушистиками и почему все больше кафе готовы встречать гостей с их питомцами.

Любовь животных не заменить.

Любое общение с животными — это антистрессовая практика, вызывающая выброс дофамина и эндорфинов. Об этом накануне праздника «Парламентской газете» рассказала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, преподаватель МГИМО и РАНХиГС Виктория Шиманская.

«Собака дает ощущение безусловного принятия, — сказала она. — Если кошки более независимы, то собака всегда рада своему хозяину. Именно состояние безусловного принятия и подкупает. Давайте откровенно: дать это друг другу не всегда могут даже самые близкие люди».

Также она отметила тактильные ощущения и чувство пребывания в моменте «здесь и сейчас», которые получает человек, общаясь с собакой.

«Запах, эмоции, чувства, когда собака, например, лижет нос хозяина, — это состояние, когда он знает, что ему никуда не надо бежать, или это возможность остановиться. Это очень важный терапевтический эффект», — рассказала Шиманская.

Кроме этого, собака активирует у человека потребность заботиться.

«Они действительно привязаны к хозяину, и это дает внутреннее состояние: я могу быть добрым, дарить тепло тем, кто рядом со мной. Ощущать, что кому-то хорошо, — это тоже очень важно», — объяснила психолог.

Сплочение по интересам дорогого стоит.

Возможность объединяться по интересам — это прекрасно, считает Шиманская. А объединение собаководов вокруг своих питомцев существовало всегда.

«Прогулки утром, в определенное время или вечером, объединяют вокруг любви к животным абсолютно разных людей: по социальному статусу, семейному и материальному положению, возрасту», — сказала она.

Совершенно естественно, что, когда у них появилась возможность разделить с питомцем походы в кафе и там общаться с такими же увлеченными своими собаками людьми, они от нее не отказались.

«Сейчас задача найти своих и быть еще больше в сообществе становится большой необходимостью для людей, — отметила психолог. — Предприниматели очень хорошо уловили эту тенденцию и, собственно, предложили то, что необходимо обществу».

По ее словам, с учетом интересов открываются получившие популярность книжные и спортивные клубы, создаются различные сообщества.

«Кафе, куда можно прийти с собаками, ведь продают совсем не кофе, — сказала Шиманская. — Они продают эмоцию, ощущение себя принятым, живым, спокойным и нужным. Причем еще и без доказательств. Да и среди своих. Конечно, это дорогого стоит».

То, что хорошо одним, для других опасно.

Но не все так однозначно в отношениях людей и их четвероногих друзей. Депутаты уже не первый год пытаются на законодательном уровне защитить людей от агрессивных животных, а последних — от безответственных хозяев.

В частности, в сентябре 2025 года рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства об обращении с животными подготовила законопроект, запрещающий владельцам посещать с питомцами магазины, заведения общепита, медицинские, образовательные организации, а также учреждения культуры. Исключение предлагали сделать только для собак-поводырей.

Инициатива стала ответом на инцидент в одном из регионов, где пес по недосмотру хозяина укусил посетителя заведения общепита. Законопроект поддержали в Следственном комитете, проинформировала на одном из заседаний рабочей группы ее руководитель, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В Роспотребнадзоре также согласились, что животным не место там, где готовят пищу и едят люди.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше