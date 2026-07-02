ABC 7: Человеческие останки обнаружили в дымоходе одной из школ в США

Человеческие останки обнаружили в дымоходе одной из школ в американском Нью-Йорке спустя несколько дней после начала летних каникул. Об этом сообщили на телеканале ABC 7.
Находку помог сделать уборщик. Он почувствовал неприятный запах из трубы и решил, что там завелись вредители, после чего вызвал дезинсектора.
Специалист прибыл в учреждение, начал изучать дымоход и обнаружил там туфлю, а затем человеческую ногу. На место вызывали сотрудников правоохранительных органов.
В конце июня школу закрыли на ремонт, поэтому в момент обнаружения останков там находились только подрядчики. Полиция опрашивает их.
До этого правоохранители нашли пять человеческих голов в морозильнике в многопрофильном медицинском центре на Суздальской улице в Москве во время следственных действий по уголовному делу.
Кроме того, ранее в американском штате Калифорния на территории фонда спасения Miranda’s Rescue были обнаружены останки более сотни собак с огнестрельными ранениями.
Еще один трагичный случай произошел в Японии — сотрудники полиции арестовали женщину, которая расправилась со своим мужем в 2011 году и 15 лет хранила его останки в морозильной камере.