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Демографические итоги июня: в перинатальном центре Красноярска на свет появились 411 малышей

В июне специалисты краевого перинатального центра помогли появиться на свет 411 малышам: 213 мальчикам и 198 девочкам. Об этом сообщили.

В июне специалисты краевого перинатального центра помогли появиться на свет 411 малышам: 213 мальчикам и 198 девочкам. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края. Самым маленьким новорожденным месяца стала девочка с массой тела всего 700 граммов. Оказался среди июньских младенцев и мальчик-богатырь, чей вес при рождении составил 5200 граммов. Краевой центр охраны материнства и детства, структурными подразделениями которого является перинатальный центр, оказывает комплексную высокотехнологичную помощь женщинам и детям, работая в рамках национального проекта «Семья». Медицинский персонал сопровождает семьи на всех этапах: от ведения беременности до момента выписки ребенка. Задача специалистов — обеспечить будущим мамам комфортные условия и качественную медицинскую помощь.