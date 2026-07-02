Ремонт четвертого блока донской АЭС стартует в октябре

Продолжительность ремонта составит не более 33−35 суток: завершить работы планируют до 2 декабря, то есть до наступления зимнего пика нагрузок. По словам директора, сейчас идёт активная подготовка — комплектуются запчасти, формируется график вывода оборудования в ремонт. Андрей Сальников выразил уверенность в том, что сроки будут соблюдены.