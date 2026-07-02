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Ремонт четвертого блока донской АЭС стартует в октябре

Об этом сообщил директор предприятия Андрей Сальников в ходе пресс-конференции.

Ремонт четвёртого энергоблока Ростовской АЭС начнётся в конце октября 2026 года. Об этом в ходе пресс‑конференции сообщил директор станции Андрей Сальников.

В рамках планового ремонта специалисты проведут работы на турбоагрегате и реакторной установке — в том числе частично перегружат топливо. Кроме того, предусмотрена модернизация системы аварийной питательной воды энергоблока.

Продолжительность ремонта составит не более 33−35 суток: завершить работы планируют до 2 декабря, то есть до наступления зимнего пика нагрузок. По словам директора, сейчас идёт активная подготовка — комплектуются запчасти, формируется график вывода оборудования в ремонт. Андрей Сальников выразил уверенность в том, что сроки будут соблюдены.

График ремонтных кампаний скорректировали после системного сбоя в энергосистеме юга России в 2024 году. Теперь в периоды пиковых нагрузок — в самые холодные зимние и самые жаркие летние месяцы — в работе будут находиться все четыре блока станции.

Ранее в текущем году на Ростовской АЭС успешно отремонтировали первый и второй энергоблоки.