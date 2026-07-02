Хабаровчане могут проверить безопасность аттракционов с помощью интерактивной карты

Для этого в регионе запущена интерактивная карта, на которой размещены все аттракционы, состоящие на учете гостехнадзора. Эти аттракционы успешно прошли проверку на безопасность и имеют разрешение на эксплуатацию. Всего на карте сейчас размещен 81 аттракцион — карусели, батуты и колесо обозрения. Напомним, что ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил помогать предпринимателям легализовать все их.