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Пропавшую ачинку с ребенком не могут найти уже пятый день

Полицейские Красноярского края продолжают устанавливать местонахождение без вести пропавшей жительницы Ачинска с малолетним ребенком.

Полицейские Красноярского края продолжают устанавливать местонахождение без вести пропавшей жительницы Ачинска с малолетним ребенком.

27 июня 31-летняя женщина вместе с 5-летней дочерью ушла из дома в родном городе и до настоящего времени не вышла на связь. По информации волонтеров-поисковиков, пропавшие могут находиться в Красноярске.

«Со слов супруга, женщина не первый раз допускает самовольные уходы из дома, однако о данных фактах он не сообщал в полицию. Сейчас созданы поисковые группы, ориентировка на мать и ребенка передана всем наружным нарядам местного ОВД, а также полиции Красноярского края. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг общения пропавших», — рассказали в ГУ МВД.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины с ребенком, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции Ачинска по телефону 8 (39151) 97−002 или 102 (с мобильного).