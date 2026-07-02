Пропавшую ачинку с ребенком не могут найти уже пятый день

Полицейские Красноярского края продолжают устанавливать местонахождение без вести пропавшей жительницы Ачинска с малолетним ребенком.
27 июня 31-летняя женщина вместе с 5-летней дочерью ушла из дома в родном городе и до настоящего времени не вышла на связь. По информации волонтеров-поисковиков, пропавшие могут находиться в Красноярске.
«Со слов супруга, женщина не первый раз допускает самовольные уходы из дома, однако о данных фактах он не сообщал в полицию. Сейчас созданы поисковые группы, ориентировка на мать и ребенка передана всем наружным нарядам местного ОВД, а также полиции Красноярского края. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг общения пропавших», — рассказали в ГУ МВД.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины с ребенком, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции Ачинска по телефону 8 (39151) 97−002 или 102 (с мобильного).