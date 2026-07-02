Пропавшую ачинку с ребенком не могут найти уже пятый день

«Со слов супруга, женщина не первый раз допускает самовольные уходы из дома, однако о данных фактах он не сообщал в полицию. Сейчас созданы поисковые группы, ориентировка на мать и ребенка передана всем наружным нарядам местного ОВД, а также полиции Красноярского края. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг общения пропавших», — рассказали в ГУ МВД.