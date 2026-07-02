В Хабаровске курьера взяли в аэропорту с 4,3 млн, украденными у вдовы бойца

В Хабаровске сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего курьера, которого обвиняют в хищении более 4,3 млн рублей у вдовы участника СВО, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным следствия, в ноябре 2025 года женщине позвонили неизвестные и представились людьми, которые якобы должны передать ей медаль и оформить денежную выплату. Под этим предлогом её убедили назвать код из смс.
После этого началась вторая волна звонков — уже от «сотрудников банков и правоохранительных органов». Женщину убедили, что от её имени якобы финансируют недружественные страны, и заставили «задекларировать» все сбережения. В итоге она передала деньги курьеру, который назвал кодовое слово.
Сумма ущерба составила 4 350 000 рублей.
Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность курьера — 19-летнего жителя Ростовской области. Его задержали в аэропорту Хабаровска буквально за несколько минут до вылета в Москву.
По данным следствия, он работал как межрегиональный курьер телефонных мошенников и выполнял разовые задания в разных городах страны. Похищенные в Хабаровске деньги он перевёз во Владивосток и передал следующему участнику схемы.
Известно, что обвиняемый — студент заочного отделения одного из вузов. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд.