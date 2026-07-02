В Хабаровске курьера взяли в аэропорту с 4,3 млн, украденными у вдовы бойца

После этого началась вторая волна звонков — уже от «сотрудников банков и правоохранительных органов». Женщину убедили, что от её имени якобы финансируют недружественные страны, и заставили «задекларировать» все сбережения. В итоге она передала деньги курьеру, который назвал кодовое слово.