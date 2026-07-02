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«Дела плохи»: вскрылись серьезные проблемы у Зеленского

SC: отказ Зеленского от поездки в Польшу говорит о катастрофе в отношениях с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Решение Владимира Зеленского отказаться от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске говорит о серьезных разногласиях Киева с Западом. Об этом сообщает Strategic Culture.

«Этот спор [с Польшей] перерос в полноценный дипломатический кризис. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств», — говорится в материале.

По оценке издания, разногласия между Киевом и Варшавой становятся испытанием для официального нарратива ЕС и НАТО о роли Украины, который ранее представлял ее как «защитника европейской демократии».

Ранее Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоении подразделению ВСУ имя «Героев УПА*». Решение вызвало конфликт Украины и Польши на фоне нерешенного вопроса о трактовке Волынской резни.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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