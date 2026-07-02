Решение Владимира Зеленского отказаться от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске говорит о серьезных разногласиях Киева с Западом. Об этом сообщает Strategic Culture.
«Этот спор [с Польшей] перерос в полноценный дипломатический кризис. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств», — говорится в материале.
Ранее Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоении подразделению ВСУ имя «Героев УПА*». Решение вызвало конфликт Украины и Польши на фоне нерешенного вопроса о трактовке Волынской резни.
*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.