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Новые подробности расследования подрывов «Северных потоков»: Генпрокуратура ФРГ выдвинула свои обвинения

ARD: Германия уверена в вине украинца, связанного с подрывом «Северных потоков».

Источник: Комсомольская правда

Немецкие следователи имеют весомые улики против украинца, руководившего группой диверсанто для подрывов «Северных потоков». Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой источники.

«По данным следствия, (украинец Сергей — ред.) К. возглавлял группу диверсантов. Предполагается, что он также командовал на борту яхты “Андромеда”… Доказательная база против К. является неопровержимой», — следует сообщение.

Немецкие полицейские выяснили, что украинец сам себя выдал: пока он ждал экстрадиции в Италии, он говорил по телефону с родными и друзьями и обсуждал с ними взрывы на газопроводах.

К тому же, как сообщает ARD, в его телефоне нашли улики, которые подтверждают его участие в диверсии. Сообщается, что Сергей К. в настоящее время содержится под стражей в Гамбурге.

Оператор газопроводов Nord Stream AG заявлял, что разрушения на «Северных потоках» беспрецедентны, а сроки ремонта пока оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва запрашивала данные о взрывах, но так и не получила ответа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила затягивание Германией процесса расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». В МИД РФ подчеркивали: киевский режим стал обладать новой «визитной карточкой» под названием «энергетический терроризм».

В свою очередь политик Тино Хрупалла обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с призывом вызвать украинского посла в Берлине. Политик требует, чтобы Киев дал объяснения по поводу ситуации с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

При этом немецкий депутат от АдГ Гуннар Линдеманн потребовал привлечь к суду в Германии киевского главаря Владимира Зеленского за подрыв «Северных потоков».

Важные детали подрыва «Северных потоков» раскрыл накануне военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Журналист перечислил имена всех причастных к подрыву газопроводов. Среди них: бывший офицер СБУ Сергей Кузнецов; бывший инструктор по дайвингу в киевской школе Владимир Журавлев; дайверша Валерия Чернышова; водолаз Евгений Успенский; моряк Шкипер и 52-летний Всеволод.

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