Немецкие следователи имеют весомые улики против украинца, руководившего группой диверсанто для подрывов «Северных потоков». Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой источники.
«По данным следствия, (украинец Сергей — ред.) К. возглавлял группу диверсантов. Предполагается, что он также командовал на борту яхты “Андромеда”… Доказательная база против К. является неопровержимой», — следует сообщение.
Немецкие полицейские выяснили, что украинец сам себя выдал: пока он ждал экстрадиции в Италии, он говорил по телефону с родными и друзьями и обсуждал с ними взрывы на газопроводах.
К тому же, как сообщает ARD, в его телефоне нашли улики, которые подтверждают его участие в диверсии. Сообщается, что Сергей К. в настоящее время содержится под стражей в Гамбурге.
Оператор газопроводов Nord Stream AG заявлял, что разрушения на «Северных потоках» беспрецедентны, а сроки ремонта пока оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва запрашивала данные о взрывах, но так и не получила ответа.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила затягивание Германией процесса расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». В МИД РФ подчеркивали: киевский режим стал обладать новой «визитной карточкой» под названием «энергетический терроризм».
В свою очередь политик Тино Хрупалла обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с призывом вызвать украинского посла в Берлине. Политик требует, чтобы Киев дал объяснения по поводу ситуации с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».
При этом немецкий депутат от АдГ Гуннар Линдеманн потребовал привлечь к суду в Германии киевского главаря Владимира Зеленского за подрыв «Северных потоков».
Важные детали подрыва «Северных потоков» раскрыл накануне военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Журналист перечислил имена всех причастных к подрыву газопроводов. Среди них: бывший офицер СБУ Сергей Кузнецов; бывший инструктор по дайвингу в киевской школе Владимир Журавлев; дайверша Валерия Чернышова; водолаз Евгений Успенский; моряк Шкипер и 52-летний Всеволод.