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«Азовскую судоверфь» оштрафовали на 180 тыс. рублей

Постановление опубликовано в судебной картотеке.

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал АО «Азовская судоверфь» на 180 тысяч рублей за нарушение технических регламентов при судоремонте. Соответствующее постановление размещено в судебной картотеке.

Иск к предприятию подал Волго‑Донской транспортный прокурор. Поводом стал инцидент, произошедший 26 февраля: на территории верфи частично затонуло судно «Плавдок‑08», в котором в тот момент ремонтировали буксир «Стальной».

Как установила прокуратура, судоверфь вела ремонтные работы без необходимых классификационных документов — это нарушает требования технического регламента. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и назначил компании административный штраф.