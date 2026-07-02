«Азовскую судоверфь» оштрафовали на 180 тыс. рублей

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал АО «Азовская судоверфь» на 180 тысяч рублей за нарушение технических регламентов при судоремонте. Соответствующее постановление размещено в судебной картотеке.
Иск к предприятию подал Волго‑Донской транспортный прокурор. Поводом стал инцидент, произошедший 26 февраля: на территории верфи частично затонуло судно «Плавдок‑08», в котором в тот момент ремонтировали буксир «Стальной».
Как установила прокуратура, судоверфь вела ремонтные работы без необходимых классификационных документов — это нарушает требования технического регламента. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и назначил компании административный штраф.