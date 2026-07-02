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Жителей Алматы успокоили в МЧС: ситуация с реками под контролем

В Алматы подразделения МЧС продолжают круглосуточный мониторинг селеопасных участков, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы ведомства от 2 июля, гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной. Повышения уровня воды в реках не наблюдается.

«В рамках превентивных мероприятий силами МЧС и местных исполнительных органов завершены работы по укреплению и расчистке русла реки Аксай в районе защитной плотины. Благодаря проведенным мероприятиям уровень воды значительно снизился», — говорится в сообщении.

На 2 июля запланировано аэровизуальное обследование моренных озер и бассейнов рек. Одновременно сотрудники МЧС ведут непрерывный мониторинг бассейнов рек Үлкен Алматы и Кіші Алматы.

Для контроля обстановки на мониторинговых постах задействованы более 130 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС г. Алматы, Службы спасения, Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс», «Казселезащиты» МЧС и Департамента полиции.

«Ситуация находится на постоянном контроле МЧС», — успокоили горожан в МЧС.

1 июля в Алматинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Экстренные службы начали срочную эвакуацию туристов, в зоне подтопления оказались базы отдыха, а на одном из ключевых мостов зафиксирован опасный размыв грунта.

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