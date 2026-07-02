Развитие транспортной сети в Хабаровском крае обсудили депутаты Законодательной Думы

Общественный автомобильный транспорт в этом году планируют обновить в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Хабаровского края». В 2025 году приобрели 39 автобусов, в 2026 году парк планируют пополнить еще на 40 единиц техники. Также до конца 2026 года будет разработан региональный комплексный план модернизации транспортного обслуживания.