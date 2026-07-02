Развитие транспортной сети в Хабаровском крае обсудили депутаты Законодательной Думы

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований. Участники обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О действующей на сегодняшний день сети маршрутов пассажирских перевозок рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Татьяна Малахова. Опорная сеть в Хабаровском крае включает 14 маршрутов речного транспорта, 16 — воздушного, 236 — автомобильного, 8 — городского наземного электрического.
Регион стал первым на Дальнем Востоке, где на всех направлениях курсирует современный подвижной состав пригородных электропоездов. Вагоны адаптированы для маломобильных групп населения. На 2027 год запланировано завершение реконструкции железнодорожных вокзалов станций Ванино и Новый Ургал.
Общественный автомобильный транспорт в этом году планируют обновить в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Хабаровского края». В 2025 году приобрели 39 автобусов, в 2026 году парк планируют пополнить еще на 40 единиц техники. Также до конца 2026 года будет разработан региональный комплексный план модернизации транспортного обслуживания.
Есть и план поэтапного приведения в нормативное состояние инфраструктуры городского электротранспорта Хабаровска. Уже приобретено 34 новых троллейбуса, в том числе с автономным ходом, и 12 трамваев.
Ситуацию с авиа- и речными перевозками депутаты Закдумы держат на постоянном контроле. Парламентарии работают совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства и комитетом по ценам и тарифам Хабаровского края.
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В этом году Иннокентьевке и селе Сусанино Ульчского района установлены два дебаркадера. Заказ на строительство еще двух получил Хабаровский судостроительный завод. В планах — строительство современных судов, оснащенных электрическими или гибридными двигателями.
В регионе действуют семь аэропортов и несколько посадочных площадок для регулярных пассажирских авиарейсов. В 2025 году был официально запущен международный терминал аэропорта Хабаровска с пропускной способностью 600 пассажиров в час.
Итогом обсуждения стали рекомендации органам власти, в том числе проработать вопросы развития городского наземного электрического транспорта в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, снижения стоимости перелетов по ряду межмуниципальных маршрутов, продолжить реализацию мероприятий по развитию внутреннего водного транспорта, созданию обновленных туристических маршрутов и причальной инфраструктуры.