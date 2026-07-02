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ВАРПЭ: кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

— Оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10 и на пять процентов. Цена на кету снизилась до 450 рублей за килограмм, а на нерку — до 750 рублей, — добавили в организации.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, вылов лососей начинается в конце мая, основной пик приходится на середину июля-середину августа, полное завершение путины — конец октября.

По этой причине в первой половине лета цены традиционно высокие, потом начинают корректироваться в зависимости от ситуации, передает РИА Новости.

Стоимость черешни в российских торговых сетях за последние две недели тоже сократилась на 24 процента — до 610 рублей за килограмм. Такая динамика характерна для всех сезонных ягод.

В августе традиционно ожидается заметное снижение цен на целый ряд продуктов. «Вечерняя Москва» узнала, что подешевеет больше всего и с чем это связано.