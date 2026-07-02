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Академик Бокерия рассказал, почему переживать вредно

Академик РАН Бокерия посоветовал не зацикливаться на душевных переживаниях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в интервью РИА Новости посоветовал не зацикливаться на душевных переживаниях, поскольку они ведут к разрушению организма.

«Душевные переживания бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма, его органов, того же сердца», — рассказал он агентству.

По словам академика, физическое и психологическое здоровье человека взаимосвязаны.

«Мой совет: не зацикливайтесь на минусах, обращайте их в плюсы, даже из кризисов, неудач учитесь извлекать пользу — “топливо” для жизни, чтобы становиться лучше, умнее, чтобы идти вперед», — подчеркнул Бокерия.