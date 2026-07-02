В Перми оштрафовали поставщика за импорт зараженных томатов из Казахстана

Как отметили в надзорном ведомстве, обнаружение вируса свидетельствует о нарушении обязательных карантинных фитосанитарных требований при ввозе продукции. Российское законодательство разрешает импорт только тех овощей и фруктов, которые соответствуют установленным требованиям безопасности.