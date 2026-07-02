В Красноярском перинатальном центре рассказали, сколько малышей родилось в июне

Краевой перинатальный центр входит в структуру Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Там оказывают помощь будущим мамам, женщинам и детям. Центр работает в рамках нацпроекта «Семья». Специалисты сопровождают пациенток на разных этапах, от беременности до выписки ребенка.