В Красноярском перинатальном центре рассказали, сколько малышей родилось в июне

В июне в Красноярском краевом перинатальном центре появились на свет 411 детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Среди новорожденных 213 мальчиков и 198 девочек. Также за месяц в центре родились 18 пар двойняшек. Самой маленькой пациенткой июня стала девочка весом 700 граммов. Самым крупным ребенком месяца стал мальчик весом 5200 граммов.
Краевой перинатальный центр входит в структуру Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Там оказывают помощь будущим мамам, женщинам и детям. Центр работает в рамках нацпроекта «Семья». Специалисты сопровождают пациенток на разных этапах, от беременности до выписки ребенка.