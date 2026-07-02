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В Хабаровске 20-летней девушке дали 14 лет за диверсии и госизмену

Суд конфисковал имущество и назначил штраф, приговор пока не вступил в силу.

Хабаровский краевой суд поставил точку в деле 20-летней жительницы региона — ей назначено 14 лет лишения свободы за государственную измену, диверсии и легализацию преступных доходов, — сообщает канал «Суды Хабаровского края».

По версии суда, в течение мая—июня 2025 года девушка участвовала в поджогах оборудования на объектах транспортной инфраструктуры и связи на территории Хабаровского края, а также занималась отмыванием денег, полученных преступным путём.

Следствие установило, что фигурантка пошла на сотрудничество с правоохранительными органами и заключила досудебное соглашение, полностью признав вину. Это учли при вынесении приговора, как и ряд смягчающих обстоятельств.

Суд назначил наказание — 14 лет колонии общего режима, ограничение свободы на один год и штраф в 50 тысяч рублей.

Отдельно суд постановил взыскать ущерб и конфисковать в пользу государства денежные средства и криптовалюту, полученные в результате преступлений.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Расследованием занимались сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.