Чудо в 3 минуты. Сборная Бельгии обыграла сенегальцев и вышла в ⅛ финала ЧМ

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Сенегала со счетом 3:2 после дополнительного времени и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года, который проходит в Мексике, США и Канаде. Бельгийцы уступали до самой концовки второго тайма, но смогли сравнять счет, забив на 86-й и 89-й минутах, и перевести встречу в овертайм.
Бельгийцы на протяжении группового этапа не отмечались стабильной игрой, завершив вничью матчи с египтянами (1:1) и иранцами (0:0) и только в третьем туре одержав первую победу — над новозеландцами (5:1). Сенегальцы вообще дважды проиграли в группе — французам (1:3) и норвежцам (2:3), но вышли в плей-офф благодаря новому формату чемпионата мира. Им хватило разгромной победы над иракцами (5:0), чтобы с тремя очками выйти в 1/16 финала с третьего места.
Матч с сенегальцами в Сиэтле принес бельгийцам немало проблем. Футболисты сборной Бельгии неожиданно для многих начали первую игру плей-офф максимально плохо. Уже на 24-й минуте они пропустили первый гол. После подачи с левого фланга Исмаила Сарр пробил головой и попал в штангу, а Хабиб Диарра удачно сыграл на добивании.
Почти сразу после перерыва сенегальцы увеличили преимущество. После дальнего заброса Сарр принял мяч, прошел с ним и пробил мимо вратаря бельгийцев Тибо Куртуа. Для нападающего английского «Кристал Пэлас» этот гол стал четвертым на турнире в четырех матчах. Игра европейской сборной была настолько плохой, что мало кто мог поверить в то, что они смогут спастись. Однако в самой концовке матча случилось чудо, которое начал звездный нападающий Ромелу Лукаку.
Сложно сказать, что повлияло на бельгийцев — нервы у игроков уже не выдерживали. Леандро Троссард и Юри Тилеманс, уходя на второй перерыв на водопой, немного повздорили друг с другом. Возможно, как раз этого бельгийцам и не хватало, чтобы завестись и перехватить инициативу. На 86-й минуте Лукаку отыграл один мяч и подарил своей команде надежду на благоприятный исход. Форвард в касание замкнул прострел Тома Мёнье. А через три минуты те самые Троссард и Тилеманс соорудили второй гол — первый сделал подачу, а второй переправил мяч в ворота.
Потеря преимущества в два гола за такой короткий срок не могла не повлиять на сенегальцев, хотя они и были немного активнее в дополнительное время. Но игра завершилась настоящим триллером — бельгийцы забили победный мяч с пенальти. В самом конце овертайма вышедший на замену полузащитник Ламин Камара сфолил в своей штрафной на Тилемансе. После вмешательства видеоассистентов главный арбитр встречи назначил 11-метровый, его на уже пятой добавленной минуте реализовал сам Тилеманс.
Показали командный дух.
Автор первого гола сборной Бельгии Лукаку отметил, что футболистам команды удалось проявить характер. «Игра была напряженной, но мы выложились по полной. Мы уступали, но проявили характер. В таких матчах, как этот, это то, что нужно. Сборная Сенегала — одна из лучших команд на турнире. Технически, физически и тактически это было действительно тяжело. Но когда мы усилили прессинг, когда мы пошли за вторым мячом, проявился наш командный дух, и мы выиграли матч», — сказал Лукаку, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола.
Капитан сборной Бельгии Тилеманс вошел в историю, забив самый поздний гол на чемпионатах мира. Он отличился, когда табло показывало время 124 минуты 44 секунды.
В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет против одной из хозяек турнира — команды США, которая в 1/16 финала обыграла боснийцев (2:0). Встреча пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени. Сборная Бельгии впервые с 2018 года пробилась в плей-офф чемпионата мира, на прошлом мировом первенстве в Катаре бельгийцы не вышли из группы. На турнире в России команда заняла третье место.
Чемпионат мира завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.