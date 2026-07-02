Чудо в 3 минуты. Сборная Бельгии обыграла сенегальцев и вышла в ⅛ финала ЧМ

Сложно сказать, что повлияло на бельгийцев — нервы у игроков уже не выдерживали. Леандро Троссард и Юри Тилеманс, уходя на второй перерыв на водопой, немного повздорили друг с другом. Возможно, как раз этого бельгийцам и не хватало, чтобы завестись и перехватить инициативу. На 86-й минуте Лукаку отыграл один мяч и подарил своей команде надежду на благоприятный исход. Форвард в касание замкнул прострел Тома Мёнье. А через три минуты те самые Троссард и Тилеманс соорудили второй гол — первый сделал подачу, а второй переправил мяч в ворота.