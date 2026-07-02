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Над Ростовской областью ПВО уничтожила более 25 беспилотников

Более 25 беспилотников уничтожены ночью 2 июля в ходе отражения воздушной атаки в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Более 25 беспилотников уничтожены ночью 2 июля в ходе отражения воздушной атаки в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 1 июля силы ПВО отразили атаку беспилотников на четыре муниципалитета Дона.

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