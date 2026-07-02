Комсомольчанину грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

У 43-летнего мужчины нашли 3 свертка с наркотиками общим весом 87 г. По результатам экспертизы выяснилось, что вещество — производное N-метилэфедрона. Во время обыска дома у задержанного также обнаружили и изъяли оборудование для фасовки. Мужчина рассказал, что распространял наркотики с марта этого года. В мессенджере он получал от неизвестного лица информацию о местонахождении партии наркотиков, которую потом прятал в тайниках в виде разовых доз. Подозреваемый ранее уже имел судимость за распространение наркотиков. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.