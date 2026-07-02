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Мошенники звонят амурчанам от имени администрации города

В администрацию Амурска поступают массовые жалобы на телефонные звонки от неизвестных. Злоумышленники представляются сотрудниками мэрии, сообщают о вручении медалей или собрании пенсионеров и просят встретить почтальона для получения документов. Администрация города уведомляет: обзвон граждан с предложениями о выплатах не проводится, социальные услуги не оказываются через третьих лиц. Вся официальная информация публикуется на официальных ресурсах. Жителям.

В администрацию Амурска поступают массовые жалобы на телефонные звонки от неизвестных. Злоумышленники представляются сотрудниками мэрии, сообщают о вручении медалей или собрании пенсионеров и просят встретить почтальона для получения документов. Администрация города уведомляет: обзвон граждан с предложениями о выплатах не проводится, социальные услуги не оказываются через третьих лиц. Вся официальная информация публикуется на официальных ресурсах. Жителям рекомендуют не вступать в диалог, не открывать дверь и не сообщать SMS-коды. Проверить информацию можно в отделе соцзащиты Амурска. При сомнениях — обращайтесь в полицию по телефонам: 02 или 102.