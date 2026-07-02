Военнослужащий из Хабаровского края награждён медалью Суворова

По данным ведомства, под руководством военнослужащего была восстановлена работа восьми единиц техники, включая КамАЗ-65221, два автомобиля «Урал-6370», МАЗ-5334 АЦ-8 и четыре ЗИЛ-131. Часть работ он выполнил лично, в том числе восстановление раздаточной коробки, рулевого управления и тормозной системы.