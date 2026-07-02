Военнослужащий из Хабаровского края награждён медалью Суворова

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший прапорщик Юрий Бахтин удостоен медали Суворова, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Награду он получил за профессионализм и вклад в восстановление автомобильной техники, используемой подразделениями группировки войск «Восток».
По данным ведомства, под руководством военнослужащего была восстановлена работа восьми единиц техники, включая КамАЗ-65221, два автомобиля «Урал-6370», МАЗ-5334 АЦ-8 и четыре ЗИЛ-131. Часть работ он выполнил лично, в том числе восстановление раздаточной коробки, рулевого управления и тормозной системы.
Также под его руководством было изготовлено девять специализированных машин на базе ЗИЛ-131. Одну из них он собрал самостоятельно, рационально используя имеющиеся материалы.
Отдельно отмечается, что Бахтин разработал и изготовил станок для клёпки тормозных накладок, что позволило ускорить ремонт техники и повысить эффективность работы ремонтных подразделений.
Благодаря восстановлению машин техника возвращалась в строй, обеспечивая работу подразделений.