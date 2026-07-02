С соликамского маньяка 17 лет взыскивают более 1,1 миллиона рублей

Согласно материалам СУСК РФ Пермского края, Геращенко с июля 1998 по декабрь 2006 года в Соликамске напал на военнослужащего войсковой части, стрелков военизированной охраны заводов и трех милиционеров для завладения огнестрельным оружием. Пермский краевой суд в ноябре 2008 года приговорил «соликамского стрелка» к пожизненному лишению свободы за семь убийств с разбоем, покушение на убийство, хищение оружия и ряд других статей.