С соликамского маньяка 17 лет взыскивают более 1,1 миллиона рублей

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С пожизненно осужденного за убийства военных и милиционеров в Соликамске Александра Геращенко свыше 17 лет взыскивают 1,1 миллиона рублей морального вреда, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам СУСК РФ Пермского края, Геращенко с июля 1998 по декабрь 2006 года в Соликамске напал на военнослужащего войсковой части, стрелков военизированной охраны заводов и трех милиционеров для завладения огнестрельным оружием. Пермский краевой суд в ноябре 2008 года приговорил «соликамского стрелка» к пожизненному лишению свободы за семь убийств с разбоем, покушение на убийство, хищение оружия и ряд других статей.
Как следует из материалов приставов, в марте 2009 года на Геращенко завели три исполнительных производства о взыскании морального вреда по исполнительным листам, выданным Пермским краевым судом. В общей сложности с него взыскивают 1,076 миллиона рублей с исполнительским сбором почти на 80 тысяч рублей.
Так, приставы более 17 лет взыскивают с Геращенко свыше 1,156 миллиона рублей.