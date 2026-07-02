ИИ не компенсирует вкус. Глава Школы дизайна НИУ ВШЭ рассказал о переменах в профессии

Но из-за того, что дизайнер с ИИ может делать проекты быстрее и лучше, между профессионалами обострится конкуренция. На рынке труда будет востребован тот, кто придумает, как сделать продукт интереснее и привлекательнее. «Креативный подход всегда отличал дизайнеров, и лучшим считался тот, кто сумел создать нечто такое, что быстрее найдет путь к сердцу заказчика», — сказал Мещеряков, добавив, что если раньше при создании продукта ориентировались на заказчика, то теперь производство будет больше направлено на потребителя.