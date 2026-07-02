ИИ не компенсирует вкус. Глава Школы дизайна НИУ ВШЭ рассказал о переменах в профессии

Из плюсов искусственного интеллекта (ИИ) в первую очередь можно выделить повышение производительности труда, считает Мещеряков. Дизайнер с помощью нейросетей может делать те проекты, которые раньше казались нереализуемыми или экономически невозможны по трудозатратам.
Но из-за того, что дизайнер с ИИ может делать проекты быстрее и лучше, между профессионалами обострится конкуренция. На рынке труда будет востребован тот, кто придумает, как сделать продукт интереснее и привлекательнее. «Креативный подход всегда отличал дизайнеров, и лучшим считался тот, кто сумел создать нечто такое, что быстрее найдет путь к сердцу заказчика», — сказал Мещеряков, добавив, что если раньше при создании продукта ориентировались на заказчика, то теперь производство будет больше направлено на потребителя.
«Если в прошлом можно было оставаться дизайнером-технарем — человеком, который выполняет технические функции и живет на этом, то сейчас такие профессии будут вытесняться. Роль ремесла на протяжении последних тысяч лет постоянно снижается. Теперь приоритетными становятся навыки продюсерского, инженерного и концептуального подхода», — пояснил Мещеряков.
Приоритетность рынка B2B (бизнес для бизнеса) меняет вектор направления на рынок B2C (бизнес для потребителя), где дизайнер больше становится художником. Многие дизайнеры, по мнению Мещерякова, должны переориентироваться на человека и создавать бренды и продукты, которые будут покупаться людьми напрямую.
ИИ — краски дизайнера.
Способность создавать разнообразие вариантов проекта является ключевым преимуществом нейросетей, но отбирать их, собирать в единый проект, верстать изначальные посылы и идеи ИИ не может — эта миссия остается за человеком. На взгляд Мещерякова, все, что искусственный интеллект делает без квалифицированного подхода человека, получается очень плохо.
«Серьезная работа с нейросетью сравнима с красками, за счет которых дизайнер работает гораздо быстрее и эффективнее — создает продукты, которых раньше не было», — считает руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ.
Многие механические действия и даже телепередачи, такие как прогноз погоды, по мнению собеседника агентства, скоро будут заменены ИИ. При этом реальные смыслы, аналитика, тренды и оценки будут востребованы среди людей.
Попытки ограничить искусственный интеллект в образовании, написании текстов и технической работе, как считает Мещеряков, бесперспективны. «Если правительство или мировые власти примут решение, что нейросети представляют угрозу и их нужно законодательно запретить, то мы действительно будем видеть мир, в котором в темной подворотне мужчина сомнительного вида в плаще будет продавать флешки доступа к искусственному интеллекту, а полицейские будут его ловить», — предположил он, отметив, что нейросети надо воспринимать как дополнительный усилитель интеллекта, а не вред.
Дипломы заменят стартапами.
Образовательные учреждения, в особенности в сфере дизайна, все чаще вводят задания, связанные с искусственным интеллектом. «Мы вводим дисциплины программирования, на которых дизайнер получает навыки работы с тем, с чем раньше не сталкивался. Нейросети позволяют эффективнее продавать проекты, поэтому важно уметь пользоваться ИИ-инструментами», — считает руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ.
При этом нейросети спровоцировали большой образовательный кризис, из-за которого ценность написанных самостоятельно дипломов и курсовых работ снизилась. «Выходом из этого кризиса может стать уклон на проектный подход к образованию, при котором уже не будут оцениваться написанные текстовые курсовые работы, которые практически в 100% случаев будут написаны за минуты с помощью искусственного интеллекта, и проверить их оригинальность будет невозможно», — сказал он, пояснив, что нейросети владеют информацией лучше любого профессора.
Преподавателям необходимо искать другие формы оценки знаний и их применения на практике. «В будущем университетам придется переходить к диплому как к стартапу, когда оценка продукта будет зависеть не от того, был ли использован ИИ в работе или нет, а от того, насколько он востребован: если он продан, прочитан, интересен людям, на него написаны отзывы — это хорошо», — считает Мещеряков.
Оценки работ, по его мнению, должны адаптироваться в каждой профессиональной сфере по-своему. «В экспериментальной физике, если при помощи инструментов ИИ получено новое знание или проведен эксперимент, это объективный результат, знание которого будет использоваться. В гуманитарных науках придется переходить на ту модель, где ценность представляют те работы, которые читают: учишься на филологии — напиши роман, чтобы его читали и критики о нем отзывались», — отметил он.
Сценарии будущего.
Рассматривая перспективы развития искусственного интеллекта к 2030 году, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ выделил три возможных сценария развития событий. Первый подразумевает законодательный запрет нейросетей на уровне государства, второй — прекращение бурного развития ИИ, при котором он останется на текущем уровне. Третий сценарий предполагает дальнейшее развитие нейросетей на фоне неугасающего интереса людей к генерациям.
«Важно одно: ценность человеческого креативного труда не утратится — востребованность новых идей и трендов, созданных людьми, всегда будет высока», — считает Мещеряков.
Нейросеть, на его взгляд, не заменит профессиональных дизайнеров, но может нести угрозу переизбытка контента, а также поставит средних специалистов в положение, при котором их деятельность будет никому не интересна.
Уход части международных брендов после 2022 года сказался на работе российских дизайнеров. По словам Мещерякова, тактические вопросы импортозамещения работают позитивно: российская мода расцветает, а на рынке возникает много новых отечественных брендов. Но есть и негативная сторона: рынок замыкается в себе. «Это про потерю потенциала роста, ограничения, запреты. Рано или поздно лучшие представители российской моды и дизайна должны будут выйти на мировые рынки и бороться за глобальное, без этого потенциал начнет немного вянуть», — считает он.
Мещеряков посоветовал начинающим дизайнерам развивать концептуальный подход, системное мышление и вкус. «Наличие у профессионала вкуса — это не про предпочтения, а про колоссальную базу знаний и насмотренность, которую искусственный интеллект не компенсирует. Дизайнер в своем мнении должен позиционироваться на том, что он знает и чувствует. К этим качествам относится дисциплина, системный, инженерный, концептуальный подходы. Главное качество человека в нашей профессии — способность что-то придумать и донести это до людей. Креативность — это навык создать такое произведение, которое взволнует и привлечет людей», — пояснил собеседник агентства.
«Фактически мы живем в экономике впечатлений, когда проблемы в цивилизованном мире и в насущных потребностях уже давным-давно решены, теперь продаются образы, эмоции и впечатления», — заключил он.
Екатерина Шамарова.