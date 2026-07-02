Хабаровский театр кукол стал участником масштабной всероссийской акции

— Приводите родителей, бабушек и дедушек — давайте вместе вспомним, как важно любить и быть рядом. Ведь спектакль «Мой дедушка был вишней» учит именно этому: доброте и памяти о тех, кто нас растит, — подчеркнули в театре кукол.