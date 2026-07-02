Хабаровский театр кукол стал участником масштабной всероссийской акции

Хабаровский театр кукол принял участие во всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». В рамках проекта учреждение культуры продает билеты на завтрашний спектакль «Мой дедушка был вишней» со скидкой 10%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Билеты по акции можно приобрести несколькими способами. Например, купить один пропуск по Пушкинской карте. Данный вариант доступен молодым людям до 23 лет. Также при предъявлении билета, приобретенного по Пушкинской карте, кассиру скидку 10% получают и остальные члены компании.
Помимо этого, желающие сходить на спектакль 3 июля в рамках акции могут купить от трех билетов на спектакль в кассе театра. Данный вариант даст возможность хорошо провести время всей семьей.
— Приводите родителей, бабушек и дедушек — давайте вместе вспомним, как важно любить и быть рядом. Ведь спектакль «Мой дедушка был вишней» учит именно этому: доброте и памяти о тех, кто нас растит, — подчеркнули в театре кукол.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о новом спектакле Хабаровского театра кукол «Белый пароход». Постановку по мотивам повести Чингиза Айтматова команда покажет уже в сентябре этого года.