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Главные новости к утру 2 июля

При ударе БПЛА по частному дому в Белгородской области погиб мужчина, его супруга ранена.

При ударе БПЛА по частному дому в Белгородской области погиб мужчина, его супруга ранена.

Финляндия вводила временные ограничения на использование воздушного пространства над восточной частью Финского залива.

Руферы из России забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. Им предъявили восемь обвинений.

При взрыве в Монако пострадала дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области Анна Несобина, узнало Nice-Matin.

В матчах 1/16 финала ЧМ по футболу Бельгия обыграла Сенегал, сборная США победила команду Боснии и Герцеговины.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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