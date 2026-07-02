«Есть жених»: У Бузовой на пальце заметили помолвочное кольцо с бриллиантом

На пальце Ольги Бузовой заметили помолвочное кольцо с крупным бриллиантом особенной огранки. Звездный дизайнер Наз Маер, комментируя в беседе с журналистом KP.RU драгоценности телеведущей, заметил, что такие дорогие украшения просто так не появляются на пальчиках девушек. Не исключено, что его подарил артистке мужчина, который реально собрался вести ее под венец.
Телеведущая с мамой Ириной Александровной. Фото: Личная страница Ольги Бузовой в соцсети.
«Судя по всему, у Ольги есть не просто постоянный кавалер, а реальный жених, поскольку на пальце звезды мы видим помолвочное кольцо огранки “кушон” с желтым бриллиантом», — подчеркнул собеседник издания.
Кольцо с редким фантазийным бриллиантом и бриллиантовой россыпью вокруг центрального камня, по оценке эксперта издания, стоит свыше 2 млн рублей.
Помимо этого, Ольга часто носит еще одно любимое украшение — браслет Cartier в форме гвоздя, подобный которому есть у многих модниц, включая Ксению Собчак. Стоимость такого браслета, в зависимости от материала и наличия бриллиантов, варьируется от 500 тыс. до 2,5 млн рублей, отметил Маер.
Ранее KP.RU писал, что Ольга Бузова получила серьезную травму ноги, поскользнувшись в душе у себя дома. Травматолог-ортопед оценил, что восстановление может занять около двух недель при условии нормального заживления глубокого пореза без осложнений.
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