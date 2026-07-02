«Есть жених»: У Бузовой на пальце заметили помолвочное кольцо с бриллиантом

На пальце Ольги Бузовой заметили помолвочное кольцо с крупным бриллиантом особенной огранки. Звездный дизайнер Наз Маер, комментируя в беседе с журналистом KP.RU драгоценности телеведущей, заметил, что такие дорогие украшения просто так не появляются на пальчиках девушек. Не исключено, что его подарил артистке мужчина, который реально собрался вести ее под венец.