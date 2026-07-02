10 признаков, что собаку пора срочно показать ветеринару, а не ждать, пока «само пройдёт»

Собака не всегда показывает боль сразу. Поэтому лучше смотреть не на один симптом, а на всю картину: ест ли она, пьёт ли воду, нормально ли ходит в туалет, как дышит, как двигается и реагирует на хозяина. Если поведение резко изменилось, симптом повторяется или к нему добавились слабость, кровь, высокая температура, одышка, судороги или боль, ждать не надо. Кстати, летом отдельная опасность для собак прячется в воде: Life.ru уже рассказывал, почему зелёная вода может оказаться смертельно опасной.