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От +19 до +36 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 2 июля

От +15 до +36 и слабый ветер обещают синоптики в Ростовской области в четверг.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 2 июля будет жаркой, без дождя и лишь со слабым ветром. Подробный прогноз на четверг выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 2 июля в донской столице ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный и восточный разовьет скорость в 5 — 10 м/с. В ночь на 3 июля условия сохранятся: переменная облачность без существенных осадков, ветер восточной четверти задует с той же скоростью.

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с. Местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье ожидается высокая пожароопасность. В ночь на пятницу будет переменная облачность без существенных осадков, ветер восточной четверти сохранит скорость в 5 — 10 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 2 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха достигнет +33 — +35 градусов. В ночь на 3 июля ожидается от +19 до +21 градуса.

В Ростовской области днем будет от +28 до +33 градусов, местами до +36, а ночью столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов, местами до +14.

Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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