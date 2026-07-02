От +19 до +36 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 2 июля

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с. Местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье ожидается высокая пожароопасность. В ночь на пятницу будет переменная облачность без существенных осадков, ветер восточной четверти сохранит скорость в 5 — 10 м/с.