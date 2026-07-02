Нижегородские студенты заняли второе место на «Российской студвесне»

Также первые места в своих категориях заняли Юлия Бурова (ПИМУ), Дмитрий Труфанов (НИУ ВШЭ), Софья Лопатина и Хоанг Ха Чунг Зунг (ННГУ), Бажена Елистратова и Владислав Кузин (НГПУ), Игорь Никитин (ННГАСУ), а также творческие коллективы «МЮЛЯ» и объединенный театральный состав. «Впервые за всю историю участия в Студвесне Нижегородская область собрала такое количество наград! Для нас это не просто цифры, это огромная гордость за наших студентов! Будем делать всё для того, чтобы их возможности для самореализации становились шире с каждым годом», — отметила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.