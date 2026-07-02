Нижегородские студенты заняли второе место на «Российской студвесне»

Сборная Нижегородской области успешно выступила на 34-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» среди вузов, который завершился в Красноярске. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, наши ребята завоевали 17 наград и два Гран-при. Такой результат позволил Нижегородской области занять второе место в общекомандном зачёте и получить специальную номинацию «Прорыв года». Фестиваль организован в поддержку национального проекта «Молодёжь и дети».
Честь региона защищали 68 студентов из 9 ведущих вузов, включая ННГУ, НИУ ВШЭ, НГПУ, ПИМУ, НГАТУ, ННГК, НГТУ, ННГАСУ и НГЛУ. Нижегородцы впервые соревновались сразу во всех 10 конкурсных направлениях. Исторический триумф случился в номинации «Региональная программа», где нижегородская постановка «Хочу быть всегда…» удостоилась высшей награды — Гран-при. Вторым обладателем главного приза фестиваля стал студент Нижегородской консерватории Матвей Кортиков в инструментальном направлении.
Также первые места в своих категориях заняли Юлия Бурова (ПИМУ), Дмитрий Труфанов (НИУ ВШЭ), Софья Лопатина и Хоанг Ха Чунг Зунг (ННГУ), Бажена Елистратова и Владислав Кузин (НГПУ), Игорь Никитин (ННГАСУ), а также творческие коллективы «МЮЛЯ» и объединенный театральный состав. «Впервые за всю историю участия в Студвесне Нижегородская область собрала такое количество наград! Для нас это не просто цифры, это огромная гордость за наших студентов! Будем делать всё для того, чтобы их возможности для самореализации становились шире с каждым годом», — отметила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.
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