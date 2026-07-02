Дмитрий Демешин поручил создавать комфортные условия для бизнеса

Губернатор Хабаровского края провел совместное заседание проектного офиса правительства региона по улучшению инвестиционного и делового климата и краевого совета по предпринимательству. В ходе совещания Дмитрий Демешин подчеркнул, что Хабаровский край поднялся в Национальном инвестрейтинге, но региону еще есть куда расти, есть возможность улучшить инвестиционный климат для привлечения новых инвесторов и их проектов. В первую очередь Дмитрий Демешин поставил задачу сократить сроки выдачи градостроительного плана земельного участка — сегодня на это в Хабаровске уходит 11 дней. Также глава региона поручил доработать инвестиционную карту Хабаровского края и найти возможность ввести льготы по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, работающих в таких сферах, как промышленное производство, креативные индустрии и IT-технологии. Отдельно Дмитрий Демешин подчеркнул важность поддержки социально ориентированных предприятий. По инициативе губернатора в Хабаровском крае разработали закон об ответственном ведении бизнеса на территории региона, который даст возможность вводить дополнительные меры поддержки социально ответственных компаний.