Губернатор Хабаровского края провел совместное заседание проектного офиса правительства региона по улучшению инвестиционного и делового климата и краевого совета по предпринимательству. В ходе совещания Дмитрий Демешин подчеркнул, что Хабаровский край поднялся в Национальном инвестрейтинге, но региону еще есть куда расти, есть возможность улучшить инвестиционный климат для привлечения новых инвесторов и их проектов. В первую очередь Дмитрий Демешин поставил задачу сократить сроки выдачи градостроительного плана земельного участка — сегодня на это в Хабаровске уходит 11 дней. Также глава региона поручил доработать инвестиционную карту Хабаровского края и найти возможность ввести льготы по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, работающих в таких сферах, как промышленное производство, креативные индустрии и IT-технологии. Отдельно Дмитрий Демешин подчеркнул важность поддержки социально ориентированных предприятий. По инициативе губернатора в Хабаровском крае разработали закон об ответственном ведении бизнеса на территории региона, который даст возможность вводить дополнительные меры поддержки социально ответственных компаний.
Дмитрий Демешин поручил создавать комфортные условия для бизнеса
Губернатор Хабаровского края провел совместное заседание проектного офиса правительства региона по улучшению инвестиционного и делового климата и краевого совета по предпринимательству. В ходе совещания Дмитрий Демешин подчеркнул, что Хабаровский край поднялся в Национальном инвестрейтинге, но региону еще есть куда расти, есть возможность улучшить инвестиционный климат для привлечения новых инвесторов и их проектов. В первую очередь.