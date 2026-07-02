Эксперт Петриченко: ИИ не заменит врача в обозримой перспективе

«На сегодняшний день и в обозримой перспективе искусственный интеллект рассматривается исключительно как мощный инструмент поддержки для врача, а не как его замена. Концепция “врач с ИИ” становится новой реальностью, где технология помогает специалисту быть эффективнее, но не берет на себя его ключевые функции», — сообщил Петриченко.