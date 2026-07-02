Эксперт Петриченко: ИИ не заменит врача в обозримой перспективе

ТЮМЕНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект в будущем не сможет заменить врача и будет использоваться как инструмент поддержки специалистов. Об этом ТАСС сообщил заведующий сектором телемедицинских технологий Городской поликлиники № 8 Тюмени Дмитрий Петриченко.
«На сегодняшний день и в обозримой перспективе искусственный интеллект рассматривается исключительно как мощный инструмент поддержки для врача, а не как его замена. Концепция “врач с ИИ” становится новой реальностью, где технология помогает специалисту быть эффективнее, но не берет на себя его ключевые функции», — сообщил Петриченко.
По словам эксперта, несмотря на стремительное развитие технологий, существует ряд направлений, в которых искусственный интеллект пока не способен полноценно заменить человека. В первую очередь речь идет о комплексной клинической оценке и врачебной интуиции. Диагностика требует не только сопоставления симптомов с известными данными, но и способности видеть целостную картину заболевания, учитывать нетипичное течение болезни, а также психосоциальные факторы, включая образ жизни, уровень стресса и семейные обстоятельства пациента.
Кроме того, сообщает Петриченко, важнейшей составляющей медицинской помощи остается эмпатия и личное общение с пациентом. Установление доверительных отношений, разъяснение сложной информации о диагнозе и лечении, психологическая поддержка и деликатное сообщение тяжелых новостей требуют эмоционального интеллекта и человеческого участия, которыми современные алгоритмы не обладают.
Эксперт также отметил, что ключевым ограничением остается вопрос ответственности за медицинские решения. Независимо от уровня развития технологий окончательное решение о лечении принимает врач, который несет юридическую и этическую ответственность за жизнь и здоровье пациента.