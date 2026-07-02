ВВС Финляндии ввели ограничения в воздушном пространстве над Финским заливом

Власти Финляндии временно ограничили использование воздушного пространства над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива», — следует из материала со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил страны.
Других подробностей, включая предполагаемый срок действия ограничительных мер, пока не приводится.
Ранее Финляндия провела учения Northern Strike 26 на полигоне «Вуосанка» в 70 километрах от российской границы. В маневрах принимали участие 640 военнослужащих, которые отрабатывали артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы.
Как писал KP.RU, польские истребители и авиация союзников по НАТО были подняты в воздух. Наземные системы ПВО и радиолокационного контроля были приведены в состояние повышенной готовности.