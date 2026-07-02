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ВВС Финляндии ввели ограничения в воздушном пространстве над Финским заливом

Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива.

Источник: Комсомольская правда

Власти Финляндии временно ограничили использование воздушного пространства над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива», — следует из материала со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил страны.

Других подробностей, включая предполагаемый срок действия ограничительных мер, пока не приводится.

Ранее Финляндия провела учения Northern Strike 26 на полигоне «Вуосанка» в 70 километрах от российской границы. В маневрах принимали участие 640 военнослужащих, которые отрабатывали артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы.

Как писал KP.RU, польские истребители и авиация союзников по НАТО были подняты в воздух. Наземные системы ПВО и радиолокационного контроля были приведены в состояние повышенной готовности.

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