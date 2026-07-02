Спасатели из Хабаровска ищут пропавший вертолёт в Приморье

Спасатели из Хабаровского края подключились к поискам вертолёта, пропавшего в Приморье, — сообщает МЧС Хабаровского края.
По данным ведомства, воздушное судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки в Тернейском округе и перестало выходить на связь 21 июня. На борту находились два человека, аварийный маяк не сработал.
Для проведения авиаразведки сегодня утром из Хабаровска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда из села Ракитное.
Поисково-спасательная операция продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
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