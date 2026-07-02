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Спасатели из Хабаровска ищут пропавший вертолёт в Приморье

Поиски воздушного судна с двумя людьми на борту продолжаются с 21 июня.

Спасатели из Хабаровского края подключились к поискам вертолёта, пропавшего в Приморье, — сообщает МЧС Хабаровского края.

По данным ведомства, воздушное судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки в Тернейском округе и перестало выходить на связь 21 июня. На борту находились два человека, аварийный маяк не сработал.

Для проведения авиаразведки сегодня утром из Хабаровска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда из села Ракитное.

Поисково-спасательная операция продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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