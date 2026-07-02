В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
С 1 сентября в предмете «Основы безопасности и защиты Родины» для 6−11-х классов на начальную военную подготовку будут отводить уже 50% учебного времени вместо нынешних 20%. В программу войдут, в том числе, изучение БПЛА и учебные сборы.
Также с начала учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него отобрали 83 героя, включая участников спецоперации, о которых снимут документальные фильмы.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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