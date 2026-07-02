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Российские войска нанесли ответный массированный удар по Украине

Российские войска в ответ на террористические атаки со стороны Украины нанесли массированный удар, поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Российские войска в ответ на террористические атаки со стороны Украины нанесли массированный удар, поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сообщении.

В результате атаки армии РФ также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, уточнили в Telegram-канале военного ведомства.

30 июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие наносят серьезные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) сразу на трех участках у Константиновки Донецкой Народной Республики. Он отметил, что российские бойцы зачищают местность в Константиновке, а также параллельно атакуют дислоцированные у города подразделения ВСУ.

Как ранее писало агентство Reuters со ссылкой на слова украинских военных и мнения аналитиков, армия России продолжает продвижение в Донбассе, несмотря на удары средней дальности, наносимые армией Украины. Эксперты также отметили, что удары БПЛА ВСУ по российской территории не оказали существенного влияния на ход военных действий.

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