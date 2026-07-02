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Учёные зафиксировали изменения в Азовском море: вот причины

Биолог Федоров: из-за повышения температуры в Азовском море растёт число медуз.

Источник: Комсомольская правда

Из-за повышения солености и температуры воды в Азовском море произошли гидрологические изменения — стало больше медуз. Об этом сообщил биолог Дмитрий Федоров.

Биолог пояснил, что в Азовском море встречаются два основных вида медуз — аурелия ушастая и корнерот. Однако они не обитают там постоянно, а попадают из Черного моря через Керченский пролив под воздействием течений и погоды.

«Из-за того, что соленость Азовского моря повысилась, условия для их размножения стали благоприятнее. Пик численности обычно приходится на конец июля — начало сентября, когда вода максимально прогревается», — уточнил Федоров в беседе с РИА Новости.

Биолог также напомнил: хотя смертельно опасных медуз в этих водах нет, при ожоге после контакта с ними необходимо промыть место пресной водой и обратиться за медицинской помощью, особенно если реакция выраженная или имеется аллергическая предрасположенность.

Напомним, что в начале лета отдыхающие в Крыму туристы заметили настоящее нашествие медуз в акватории Азовского моря.

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