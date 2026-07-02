Последний день перед ветром и дождями: прогноз погоды в Калининграде и области на 2 июля

В четверг, 2 июля, в регионе будет тепло и в основном спокойно, серьёзных осадков не ожидается. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.
Утром воздух прогреется до +20…+23, у побережья — до +19…+21. В ранние часы ожидается облачность с прояснениями, местами возможны слабые и умеренные дожди, особенно на востоке региона. Ближе к полудню станет суше.
Днём в Калининграде и центральной части области потеплеет до +22…+24, местами — до +25. У моря будет немного прохладнее, около +20…+23. Небо останется практически ясным.
К вечеру температура опустится до +17…+19, к полуночи — до +16…+18. В Калининграде и на побережье к закату облаков станет больше, восточные районы накроет ближе к ночи. После 21:00−22:00 у моря и в западной части области не исключены слабые дожди.
Утром и днём ветер будет северо-западным, слабым или умеренным — 3−8 м/с. Порывы могут усиливаться до 8−10 м/с, вечером направление сменится на западное или юго-западное. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба.
Начало июля в регионе ожидается прохладным, без заметного потепления. После среды и примерно до 8 числа дневная температура будет держаться в диапазоне +19…+21. Первая неделя месяца может оказаться на 1−2 градуса холоднее климатической нормы.