Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний день перед ветром и дождями: прогноз погоды в Калининграде и области на 2 июля

Самыми тёплыми будут дневные часы, а к вечеру с запада потянутся тучи.

Источник: Клопс.ru

В четверг, 2 июля, в регионе будет тепло и в основном спокойно, серьёзных осадков не ожидается. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Утром воздух прогреется до +20…+23, у побережья — до +19…+21. В ранние часы ожидается облачность с прояснениями, местами возможны слабые и умеренные дожди, особенно на востоке региона. Ближе к полудню станет суше.

Днём в Калининграде и центральной части области потеплеет до +22…+24, местами — до +25. У моря будет немного прохладнее, около +20…+23. Небо останется практически ясным.

К вечеру температура опустится до +17…+19, к полуночи — до +16…+18. В Калининграде и на побережье к закату облаков станет больше, восточные районы накроет ближе к ночи. После 21:00−22:00 у моря и в западной части области не исключены слабые дожди.

Утром и днём ветер будет северо-западным, слабым или умеренным — 3−8 м/с. Порывы могут усиливаться до 8−10 м/с, вечером направление сменится на западное или юго-западное. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба.

Начало июля в регионе ожидается прохладным, без заметного потепления. После среды и примерно до 8 числа дневная температура будет держаться в диапазоне +19…+21. Первая неделя месяца может оказаться на 1−2 градуса холоднее климатической нормы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше