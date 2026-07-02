«Ваш родственник попал в беду»: в Красноярске будут судить опытного курьера телефонных мошенников

По версии следствия, весной 2026 года телефонные мошенники звонили пожилым жителям Красноярска и сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП. После этого у пенсионеров требовали деньги. К потерпевшим приезжал курьер. Он представлялся водителем, помощником следователя или просто посредником и забирал сбережения. За один раз пожилые люди передавали от 150 тыс. до 770 тыс. рублей.