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«Ваш родственник попал в беду»: в Красноярске будут судить опытного курьера телефонных мошенников

В Красноярске перед судом предстанет 25-летний местный житель, обвиняемый в участии в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Об.

В Красноярске перед судом предстанет 25-летний местный житель, обвиняемый в участии в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По версии следствия, весной 2026 года телефонные мошенники звонили пожилым жителям Красноярска и сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП. После этого у пенсионеров требовали деньги. К потерпевшим приезжал курьер. Он представлялся водителем, помощником следователя или просто посредником и забирал сбережения. За один раз пожилые люди передавали от 150 тыс. до 770 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, этим курьером был 25-летний красноярец. Он забирал деньги у потерпевших, часть оставлял себе в качестве вознаграждения, а остальное передавал организаторам. Жертвами схемы стали 8 пожилых жителей Красноярска. Еще одна женщина в последний момент не открыла дверь незнакомцу и сохранила деньги.

Позже обвиняемый предложил организаторам использовать криптовалюту, чтобы скрыть движение похищенных средств. Полученные наличные через посредников зачисляли на криптовалютную биржу и переводили в USDT. Во время расследования мужчину заключили под стражу. По инициативе прокуратуры на более чем 310 тыс. рублей, добытых преступным путем, наложили арест.

Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.