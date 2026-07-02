Волгоградцы с 1 сентября смогут оформить новый налоговый вычет

Размер вычета зависит от базы для вычета и налоговой ставки. В целом он может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Особый порядок действует для налогового вычета по страхованию, оформленному родителями в пользу детей. Для такого рода случаев лимит вычета с 1 сентября составит 500 тысяч рублей.